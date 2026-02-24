東京都内で「空飛ぶクルマ」の実用化に向けた飛行実証がおこなわれ、旅客ターミナルの検証もおこなわれました。24日、東京都内でおこなわれた「空飛ぶクルマ」の飛行実証では、3人乗りの機体が遠隔操作で無人飛行し、海上を旋回して3分半程度飛びました。東京都は民間企業と連携して、2027年度内に空飛ぶクルマの商用での運航実現を目指していて、24日は「旅客ターミナル」の検証もおこなわれました。予約時に登録した顔の情報で自