23日夜、高知県四万十市で木造住宅1棟が全焼する火事がありました。焼け跡から1人の遺体が見つかり、この家に住む60代の男性と連絡が取れなくなっていて、警察が確認を急いでいます。火事があったのは、高知県四万十市有岡の上岡稔さん（67）の住宅です。警察によりますと23日午後8時ごろ、近くに住む人から「建物の1階、2階全てが燃えている」と消防に通報がありました。火は木造2階建ての住宅1棟、およそ80平方メートルを全焼し