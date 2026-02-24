オナイウ阿道は24日のトレーニング後に入団会見に出席浦和レッズに新加入した元日本代表FWオナイウ阿道が、2月24日のトレーニング後に入団会見を実施した。2017年シーズン以来となる浦和でのプレーに「もう1回チャンスをもらえたので、自分が結果を出してチームを持ち上げていけるように頑張っていきたい」と意気込んだ。オナイウは埼玉県生まれで正智深谷高から2014年にジェフユナイテッド千葉へ入団してプロデビュー。17年に