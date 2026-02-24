制作した「メタバース善通寺市」を市長に報告する穴吹デザインカレッジ ゲームクリエイター学科の学生 香川県善通寺市の名産品などを紹介した「メタバース空間」を高松市の専門学校生が作り、善通寺市長に報告しました。 （記者リポート）「メタバース空間に入っていきますと善通寺市の特産品がたくさん並んでいます。そして自分の興味があるものをゆっくりと見ることができます」