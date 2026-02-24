「残念ながら、あの状況で私にできることは多くはありませんでした。ただイェウンを慰め、どれほど誇りに思っているか、そして大会期間中にどれほど素晴らしいプレーを見せてくれたかを伝えたかったのです」ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の開催地コルティナダンペッツォで会った男子カーリング英国代表チームのメンバー、ボビー・ラミー（29、スコットランド）の視線は終始ソル・イェウン（30）に向けられていた。恋人を