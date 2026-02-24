富士急ハイランドと、Adoなどが所属する音楽・芸能事務所「クラウドナイン」がコラボレーション。「嵐（STORM）」がテーマのコラボイベント「CLOUD NINE PARK -STORM-」では、アーティストと人気アトラクションが融合したコンテンツを体験できます！ 富士急ハイランド「CLOUD NINE PARK -STORM-」 期間：2026年2月20日（金）〜4月5日（日）内容：ノベルティ付きワンデイパスの販売クラウドナイン所属アーティスト