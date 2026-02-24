8世紀の統一新羅時代に創建された慶州（キョンジュ）・仏国寺（プルグクサ）の本堂で、宝物である大雄殿（テウンジョン）が、年内に解体・補修に入る。1765年に再建された該当の建物が、深刻な老朽化により修理が必要だという専門家の診断が出たためだ。23日、韓国国家遺産庁によると、国立文化遺産研究院（以下、研究院）は最近開かれた文化遺産委員会の建築文化遺産分科会議で「2025年重点管理対象文化遺産モニタリング結果」を