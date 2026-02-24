俳優の鈴木京香が、2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが24日、発表された。本作で大河ドラマ7作目となる鈴木は、松坂桃李演じる小栗忠順の母・くにを演じる。出演者発表会見では、松坂との共演について語った。【写真】10年ぶりの親子役…優しい目で鈴木京香見守る松坂桃李会見には、松坂のほか、今回出演が発表された北村有起哉、鈴木、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊が登壇した。藤色の着物姿で登場した鈴木