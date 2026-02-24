昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。後輩の杉谷拳士氏とのやり取りを告白した。番組には杉谷氏からの“タレコミ情報”が届いた。それは「ランボルギーニに乗って球場に来た中田翔さんが“腰が痛い”と言い始めた」というものだった。杉谷氏は「ランボルギーニが原因では？」と指摘したが、中田氏は「そんなワケない」と当時、即座に否定した。ただ、タレコミ