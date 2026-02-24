強化合宿を打ち上げ、アドバイザーのダルビッシュを中心に記念写真に納まる日本代表の投手陣＝宮崎（代表撮影）3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む日本代表は24日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎での強化合宿を打ち上げた。この日の練習では菅野（ロッキーズ）と大勢（巨人）が実戦形式の打撃練習に登板した。菊池（エンゼルス）はブルペンで投球した。チームは名古屋に移動し、27、28日にバンテ