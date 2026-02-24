テレビ朝日は24日、東京・六本木の同局で定例社長会見を開催し、3月開催のワールドベースボールクラシック（WBC）に言及した。今年のWBCは米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）が独占配信する。放映権が獲得できなかったことで営業に影響はあったかと聞かれると、橋本昇取締役は「当然あったと思いますね」と答えた。テレ朝はWBCの放映権は獲得できなかったが、3月1日に「『有働Times』特別編侍ジャパン世界一の