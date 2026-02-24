「百聞は一見に如かず」カエルパンダは2026年2月19日、Nintendo Switch用ソフト「くるくる回そう！方向幕コレクションfor Nintendo Switch JR東日本編 〜昭和／平成の中央線・山手線〜」の無料体験版を、ニンテンドーeショップで配信開始したと発表しました。【自由自在】山手線の「方向幕くるくる回し」を見る（画像）このソフトは、画面内で鉄道車両の方向幕（行先表示器）を回したり、警笛やドアの開閉音を鳴らしたりして楽