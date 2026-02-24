今週末から３月です。きょうは３月からの値上げについて、物価の最前線を取材してきました。（急式アナウンサー）「原材料のそば粉が高騰しているため、そば自体も３月から値上がりとなります。札幌市北区のスーパーではこちらの新得そばが２０円ほど値上がりになるそうです」 （急式アナウンサー）「３月に値上げされる商品は？」（マルコストアー山川悟史社長）「伊藤園のお～いお茶シ