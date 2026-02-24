東京スカイツリー（東京都墨田区押上）で２２日午後８時１５分頃、展望台エレベーターが降下中に地上約３０メートルの地点で急停止し、子供２人を含む男女計２０人が閉じ込められた。約５時間半後の２３日午前２時頃に全員救出され、けが人や体調不良を訴える人はなかった。運営会社の「東武タワースカイツリー」は総点検して原因を調査するため、２３日に続いて２４日も展望台の営業を臨時休業とした。１３日と１６日の定期点