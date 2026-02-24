賃貸住宅の退去時に、クロスの張り替え費用として10万円もの請求を受けると、多くの人が動揺してしまうのではないでしょうか。室内でタバコを吸っていた場合、「自分の責任だから仕方がない」と高額請求を飲み込んでしまいそうになる人もいるかもしれません。 しかし、賃貸物件には「経年劣化」という考え方があり、長く住めば住むほど借主の負担割合は減っていきます。たとえタバコによる汚れがあったとしても、必ずしも全額