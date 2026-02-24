ユニクロは２４日、都内で会見を開き、女子テニスで世界ランキング２５位のエマ・ラドゥカヌ（２３＝英国）が新たにグローバルブランドアンバサダーに就任することを発表した。ラドゥカヌは２０２１年に、テニスの４大大会のひとつである全米オープンを、英国人で最年少の１８歳で優勝を果たした。インスタグラムのフォロワーも２９２万人を誇り、コート内外で注目を集める存在だ。今後はユニクロが競技で使用するウエアのデザ