【モデルプレス＝2026/02/24】日本マクドナルドは25日より、約6割の商品について店頭価格を10円〜50円改定することを発表した。【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？◆マクドナルド、一部商品を値上げ・リニューアルを発表公式サイトでは「2026年2月25日（水）より、価格改定（標準店舗においては約6割の商品について店頭価格＜税込み＞を10円~50円改定）と、一部商品のリニューアルを実施いたします」と発表。「このたび