牛丼チェーンのすき家は、3月3日(火)9時から「牛カルビ焼肉丼」を販売する。にんにくの旨みとリンゴの甘みが詰まった特製だれを絡めた牛カルビを、注文ごとに店内で焼き上げて提供する。価格は並盛750円(税込)。販売終了時期は未定、全国1,849店舗で販売予定。〈牛カルビの旨みたっぷりのジューシーな味わい〉「牛カルビ焼肉丼」は、ジューシーな牛カルビに特製だれを絡め、ごはんが進む味わいに仕上げた期間限定商品。あわせて、