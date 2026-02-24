資料岡山市空撮 岡山市北区の有料老人ホーム運営「KeizLab」が2026年2月16日、岡山地方裁判所から破産開始決定を受けました。 東京商工リサーチ岡山支店によりますと、「KeizLab」は2010年9月に設立しました。2012年に通所介護事業所「なつかわの郷デイサービスセンター」をオープンし、2013年には住宅型有料老人ホーム「なつかわの郷」の運営を始めました。 地元住民らを対象に