中日は２４日、沖縄・北谷キャンプを打ち上げた。最終日は約２時間の練習を終え、藤嶋選手会長による一本締めを行った。その後、井上監督、コーチ、選手、スタッフらハイタッチを行うと、場内にはＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の主題歌だった玉置浩二の「ファンファーレ」が流れた。「いい曲やなあと思いながらね。最高やね。サザンとか聴いても『桑田佳祐、天才！』って思うけど、今のナンバーワンの天才は玉置