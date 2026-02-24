まさかのニュースに、国民民主党に動揺が広がっている。衆院選で東京7区に国民民主から立候補し、落選した元都議・入江伸子容疑者（63）ら女性3人が、公職選挙法違反（買収）容疑で逮捕された。【もっと読む】国民・玉木代表「我々が野党第1党」ドヤ顔でニヤリ 旧立憲落選組からのSOSで膨らむ“焼け太り”夢想3人は公示後の1月下旬〜2月上旬にかけて、ビラ配りなど選挙運動の報酬として、10〜20代の大学生5人に計27万円を支払