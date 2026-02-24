テレビ朝日は24日、東京・六本木の同局で定例社長会見を開催し、先月23日に26年の歴史に幕を下ろした同局の人気シリーズ「科捜研の女」に言及した。先月23日に「科捜研の女ファイナル」（後8・00）が放送された。同シリーズは1999年10月にスタートし、これまでseason24まで放送されてきた。京都府警科学捜査研究所（通称・科捜研）を舞台に、沢口靖子演じる法医研究員・榊マリコを中心とした、ひと癖もふた癖もある研究員た