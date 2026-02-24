テレビ朝日は24日、東京・六本木の同局で定例社長会見を開催し、ミラノ・コルティナ五輪を振り返り、アスリートを称えた。6日（日本時間7日未明）に開会式が行われ、22日（日本時間23日未明）に閉会式が行われたミラノ・コルティナ五輪。日本勢は冬季五輪過去最多の24個のメダルを獲得した。西新社長は「連日日本中が沸き立ち、その喜びを視聴者の皆さまと分かち合えたこと心からうれしく思っています」と喜びを語った。テ