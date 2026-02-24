中国政府は24日、日本の企業20社に対して軍民両用品の輸出を禁止したと発表しました。対象の品目には、レアアースも含まれているとみられます。中国商務省は24日、「日本の軍事力強化に関与する日本企業20社を輸出管理規制リストに追加した」と発表しました。20社には、三菱造船、航空機の部品などを製造する三菱重工や川崎重工業、IHIのグループ各社、防衛大学校などが含まれています。また、「軍民両用品の最終ユーザー及び最終