大手生命保険の住友生命は、営業職員を対象に、来年度に平均で5％の賃上げを行う方針を固めました。大手生命保険の住友生命は、営業職員およそ3万2000人を対象に、来年度に平均5％の賃上げを実施する方針を明らかにしました。5%以上の賃上げは2023年度から4年連続で、営業職の魅力の向上を図り、人材の確保や定着につなげたい考えです。生命保険大手ではほかにも、▼日本生命と明治安田生命が営業職員を対象に6％を超える賃上げを