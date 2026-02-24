２２日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪に参加した日本選手団の本隊が２４日、成田空港に帰国した。フィギュアスケート・ペアで日本勢初となる金メダルを獲得した三浦璃来（りく）（木下グループ）が、ペアを組む木原龍一（同）とともに姿を現すと、待ち受けた約４００人のファンから大きな歓声が上がった。到着セレモニーで花束を受け取った三浦は、「金メダルと（団体の）銀メダルを持ち帰ることができて本当にうれし