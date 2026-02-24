ホワイトソックスに所属する村上宗隆選手が日本時間24日、ロッキーズとのオープン戦に出場。4打数2安打で順調な調整ぶりをうかがわせました。敵地で行われたロッキーズとのオープン戦。村上選手の打順は3番、そしてメジャー挑戦で初の指名打者として先発出場を果たしました。初回、1アウト1塁で第1打席が回ってくると、追い込まれてからストライクからボールに落ちるチェンジアップにバットが空を切り空振り三振。2打席目はカウン