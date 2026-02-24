新潟地方気象台が24日に発表した3か月予報によりますと、向こう3か月の北陸地方は暖かい空気に覆われやすいため、気温は高い見込みということです。各月の予想です。＜3月＞ 天気は数日の周期で変わるでしょう。気温は、平年並または高い見込みです。降水量はほぼ平年並みの予想。＜4月＞ 天気は数日の周期で変わるでしょう。気温は、高い見込みです。降水量はほぼ平年並みの予想。＜5月＞天気は数日の周期で変わり、平年と同様に