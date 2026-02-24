愛知県豊明市の伊勢湾岸道下り線で、大型トラックやキャリアカーなど車4台が絡む事故があり、1人が意識不明の重体です。 【現場の画像】車4台が絡む事故 1人意識不明 伊勢湾岸道の下り線 愛知･豊明市 警察と消防によりますと、きょう午後0時半すぎ、愛知県豊明市の伊勢湾岸道下り線で「4台の事故」と事故の当事者から警察に通報がありました。 50代くらいの男性が意識不明 20代男性がケガ 事故には大型トラックとキ