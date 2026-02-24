アイゴX初の「GRスポーツ」とは！「アイゴX」はトヨタ（正式にはトヨタ傘下の「トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・チェコ」）が欧州で展開しているSUVです。日本では販売されていませんが、コンパクトなボディに優れた運動性能と燃費性能を兼ね備えており、欧州市場では高く評価されています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新たな“ちいさいSUV”」です！（30枚以上）このアイゴXに待望の「GRスポーツ」が