2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。体が凝り固まった朝にやるというぶっ飛び素振りを教えてもらった。【連続写真】左腕を“ゾウさん”のように柔らかく使って高いトップからビッグフォロー！大和田の342ヤードスイング◇◇◇アマチュアの方でよく見られるのは、シャフトのしなりを使えていないためにヘッドスピードが上がらず、飛距離を伸ばせないケースです。また、