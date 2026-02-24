俳優の北村有起哉が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが24日、発表された。出演者発表会見に登壇した北村は「最近ちょっと悪役のイメージが強くて、このタイミングでこのお話はやった！とホッとしました」と喜びを語った。【写真】圧巻…！ガッツポーズで記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣北村は、松坂桃李が演じる主人公・小栗忠順の父親・小栗忠高の役を務める。北村は「ワクワクが止まらな