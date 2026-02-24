千葉ロッテマリーンズは5月1日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）で「選手コアラデザインミニトート」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着1万枚限定で販売する。木村優人投手をはじめとした選手8人を「コアラのマーチ」キャラクター風にデザインしたミニトートバッグで、投げる、打つ、走るといったプレーシーンをモチーフに、選手たちの躍動感あふれる姿