お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。相方の綾部祐二（48）の近況について語った。司会の黒柳徹子は「あなたは本業はお笑いコンビのピース、で相方の綾部さんはアメリカ在住。この方、面白いですよね。ハリウッドのスターになりたいって言ったんですって」と質問した。又吉は「ハリウッドのスターになりたいって言ってアメリカに行ったんですけれ