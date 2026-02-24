【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。米国のオバマ元大統領が宇宙人の存在について「実在する」とポッドキャスト番組で持論を展開して話題となっていますね。全米で論争が過熱し、トランプ大統領も参戦。宇宙人やＵＦＯに関する政府資料を公開するよう国防総省に指示すると明かしました。新たな事実が白日の下にさらされるのか注目ですね。さて、そんなニュースに関連して、今週は宇宙人を巡る陰謀論がカギとなる