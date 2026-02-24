実業家の三崎優太氏が２４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。マクドナルド商品の値上げを嘆いた。日本マクドナルドは２５日より、約６割の商品について、店頭価格を１０円〜５０円改定すると発表した。対象となる商品はダブルチーズバーガーが４５０円から４８０円、ビッグマックが４８０円から、５００円、その他セット商品が値上げされる。これに三崎氏は「マクドナルド、明日から値上げ。２００１年頃は２５０円だったビ