元ドラゴンズの矢野燿大さんに、2月24日に最終日を迎える沖縄春季キャンプの総括を聞きました。 新戦力の活躍やチーム内競争の激化に手応えを感じたといいます。今シーズン開幕へ期待が高まります。 ――約1カ月にわたるドラゴンズの沖縄春季キャンプは24日が最終日です。この1カ月間はどうでしたか。 矢野さん: 今のキャンプはすぐに実戦が始まるので、どこの球団も練習量が減る傾向にある