リンクをコピーする

春節明けの中国市場は株高スタート＝アジア株 東京時間13:30現在 香港ハンセン指数 26558.03（-523.88-1.93%） 中国上海総合指数 4129.78（+47.70+1.17%） 台湾加権指数 34633.01（+859.75+2.55%） 韓国総合株価指数 5958.73（+112.64+1.93%） 豪ＡＳＸ２００指数 9018.30（-7.73-0.09%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82548.00（-746.66-0.90%） 春節明けの中国本土株市場