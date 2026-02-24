近畿日本鉄道（近鉄）はこのほど、３月２０日から５月６日まで、生駒山上遊園地での宿泊体験イベントを開催すると発表した。同遊園地を運営している株式会社近鉄生駒レジャーと、同遊園地内で「いこま山ビューレストラン」を運営している株式会社ケイトが実施する。同遊園地内に留め置いたキャンピングカーに宿泊し、夜は山頂からの大阪平野の夕景・夜景、朝は奈良方面からの朝日を満喫できるとしている。キャンピングカー利用