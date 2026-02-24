アメリカのトランプ政権は、全世界を対象にした10%の新たな関税を日本時間の午後2時1分に発動しました。全世界を対象にした10%の新たな関税は、連邦最高裁から違法判決を受けた「相互関税」などの代替措置として位置づけられたもので、「相互関税」などの徴収は日本時間の午後2時ちょうどに終了しました。新たな関税は国際収支の赤字是正を目的に関税を課す「通商法122条」を根拠にしていて、法律の規定により、24日から150日間の