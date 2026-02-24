台湾カフェ「春水堂（チュンスイタン）」では、2026年2月21日から公式LINE登録者限定で、ドリンクを1杯買うと同じドリンクがもう1杯もらえるクーポンが配布されています。2回もお得に飲めるとは...！ LINE登録者限定の大人気企画「BUY1GET1」キャンペーンです。不定期で開催されています。会計時にクーポンを提示し、好きなドリンク（テイクアウトのみ）を1杯購入すると、同じカスタマイズのドリンクがもう1杯無料でもらえます。キ