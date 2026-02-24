タムラ製作所の上値指向鮮明、大陽線で急勾配の５日移動平均線を上放れてきた。電子部品のトランスやリアクタで実績が高いほか、はんだ材料、導電・絶縁材料などの電子化学材料に展開し、高い商品シェアを確保している。 次世代パワー半導体分野でも業界の先駆者で早くから研究開発を進めている。パワー半導体は電気自動車（ＥＶ）の需要が世界的に減速していることを背景に逆風環境に置かれた経緯があるが、こ