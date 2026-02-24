ビーマップが４営業日ぶりに反発している。同社はきょう、人工ダイヤモンドを最終的な半導体材料にする知見を持つＸｅｌｌａＤｏｉ氏が顧問に就任したと発表しており、これが株価を刺激しているようだ。 ＸｅｌｌａＤｏｉ氏は、シカゴ大学在学中の２０２５年５月に共同創業者としてディープテック（大学や研究機関レベルの科学的な研究成果や発見に基づく高度な専門性を持つ技術で、かつ、その技術の活用に