ＶＬＣセキュリティが高い。前週末２０日の取引終了後、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイに拠点を置くＮａｔｉｏｎａｌＰｕｌｓｅ社との間で、ＵＡＥ及びその他中東・北アフリカ地域におけるサイバーセキュリティー分野での事業提携に向けた覚書を締結したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。ＮａｔｉｏｎａｌＰｕｌｓｅ社が持つ事業推進力・制度調整力と、ＶＬＣセキュのサイバーセキュリ