住友金属鉱山が大幅に４日続伸。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で金先物４月物は２３日、前週末比１４４．７ドル高の１トロイオンス＝５２２５．６ドルと上昇した。イラン情勢を巡る警戒感が高まっていることに加え、米関税政策の混乱などが嫌気され安全資産の金に買いが流入した。米連邦最高裁は２０日、米政権が発動した相互関税などに対して違憲判決を下した。これに対しトランプ大統領は同日に新たに１０