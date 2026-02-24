ネットでよく見る▶▶この作品を最初から読むのなか海さんの実家の猫キキ（13歳）。中学生のときに友人の家で生まれた子猫のなかで、群を抜いて元気な一匹をお迎えすることに。初日から堂々としていて、激しい攻撃をしてきたキキは、歳をとった今も塩対応！？愛想がなくて、キレられて、振り回されてばかりだけれど、結局すべてを許しちゃう…のなか海さんとキキのちょっと激しい日常が描かれたコミックエッセイ。ひと