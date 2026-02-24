ニコンは、フルサイズミラーレスカメラ用の望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を4月に発売する。直販価格は44万3,000円。 2020年に発売した交換レンズ「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S」の後継モデル。クラス最軽量を謳い、三脚座と保護カバーを取り外した状態で約998gと、I型から362gの軽量化を図った。インターナルズーム機構を踏襲しつつ、全長も220mmから208mmへ12mm短縮