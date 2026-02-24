24日14時現在の日経平均株価は前週末比509.56円（0.90％）高の5万7335.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1088、値下がりは475、変わらずは29と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を324.90円押し上げている。次いでフジクラ が72.03円、イビデン が45.19円、東エレク が38.11円、信越化 が29.25円と続く。 マイナス寄与度は178.89