24日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝155円24銭前後と、前日午後5時時点に比べ77銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円72銭前後と9銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース