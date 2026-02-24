今週は春の中距離戦線を占う伝統の一戦、第100回（GII、芝1800m）が中山競馬場で行われる。一昨年の牝馬二冠チェルヴィニアをはじめ、重賞4勝のレーベンスティール、中山金杯を制したカラマティアノスや、昨年のエプソムCでレコードVのセイウンハーデスなど、粒ぞろいのメンバーが集結する。そんな中、実績最上位のチェルヴィニアが、今回の「危険な人気馬」の標的となる。 ■36年間未勝利の5歳牝